حديث الرئيس عن COP27 يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: COP-27 لحظة تحويل الأقوال إلى أفعال"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP -27" تمثل فرصة لإظهار توحيد توحيد الجهود ضد تهديد وجودى لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسى الترحيبية التى نشرها الموقع الرسمى لمؤتمر أطراف المناخ "COP -27"، الذى يعقد فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمته، إن استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام تصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشيرًا إلى أنه فى الأعوام الثلاثين التى تلت ذلك قطع العالم شوطا طويلا فى مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكب الأرض.

وأضاف الرئيس "نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ وتقييم آثاره وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه".

وأشار إلى الرئيس إلى أنه مع وضع كل ما سبق فى الاعتبار فإن مصر قيادة وشعبا ترحب بجميع المشاركين فى "cop -27" فى شرم الشيخ حيث نثق بأن العالم سيجتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد الالتزام بأجندة المناخ العالمى على الرغم من الصعوبات والشكوك التى تنطوى عليها.

وأكد الرئيس ثقته فى أن جميع الأطراف وأصحاب المسلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ واستعراض قصص النجاح الفعلية فى تنفيذ الالتزام والوفاء بالتعهدات.. مشيرا إلى أن قناعته الكبيرة فى أن "COP -27" سيكون فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.

وتحت عنوان "تكليفات حاسمة فى اجتماع مجلس المحافظين" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن اجتماع مجلس المحافظين، يأتى لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيرى التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى والزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير موقف التوريد، لتذليل أى تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير.

وشدد رئيس الوزراء، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده فى إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفاً: «أصدرنا قراراً بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأى محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانونى سيتم مصادرته» مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين؛ للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

وأكد ضرورة تواصل المحافظين معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التى قد تواجه عملية التوريد. وتطرق رئيس الوزراء- خلال الاجتماع- إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتى يتابع تقاريرها بصورة دورية، موجها بإرسال تقرير دورى له شخصياً يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى.

وطرح الدكتور مصطفى مدبولى مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات، ووجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يعقد كل محافظ اجتماعا شهريا مع أعضاء البرلمان، بحضور مديرى المديريات؛ للتعامل مع أى مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التى تم توريدها كل فى محافظته، والتحديات التى تواجه عملية التوريد، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد، وثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية «مباحث التموين ومسئولى مديريات الزراعة» تقوم بدورها فى عملية التوريد.

وفى متابعتها أيضا لنشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، فى ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكترونى للمؤتمر.

وأوضحت الصحيفة أن مدبولى استعرض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية خلال اجتماع برئاسته أمس بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشيرين الشرقاوى وخالد نوفل، مساعدى وزير المالية.

وأضافت الصحيفة أن د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضت مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر 2030، وأوضحت أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التى تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا»، مضيفة أن مصر لا تزال قادرة على الشروع فى مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصلى هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة فى الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء: التكامل خيار إفريقيا الوحيد لمواجهة الأزمات العالمية" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الأزمات العالمية المتعاقبة لم تجعل أمام القارة الأفريقية خيارًا سوى تسريع وتيرة التكامل القارية واستغلال مقدراتها ومواردها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى إذا أردنا حقاً الحديث عن مستقبل أفريقيا، قائلاً: لعل تداعيات هذه الأزمات دليل على ضرورة أن نجعل من أفريقيا قارة مكتفية ذاتيا، مشيرا إلى أهمية استغلال الفرص الهائلة التى تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء د.مدبولى مع ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون الاقتصادية، ود.حنان مرسى نائب السكرتير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء المشاركين فى الدورة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» الذى بدأ أمس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفى الشأن الاقتصادى وتحت عنوان "بنك ناصر يرفع عائد شهادة «رد الجميل» إلى 15،25٪ سنوياً"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن بـنـك نـاصـر الاجـتـمـاعـى برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى أعلن طرح شهادة ادخارية ذات أجل ثلاث سنوات بعائد 15٪ سنويا و14.25٪ ربع سنوى و14% شهرياً وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار فى سياسته نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتنشيط الفكر الادخارى.

وأضافت الصحيفة أن البنك أعلن زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15،25٪ سنويا و14،25٪ شهريا لتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

وقـال مـحـمـد عـشـمـاوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتدب للبنك إن قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهـر مـن تـاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك.

وتحت عنوان "تيسيرات جديدة لتحديث بيانات بطاقات التموين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.على المصيلحى وزير التموين، وافق على تنفيذ إجراءات جديدة لتيسير عمليات تحديث بيانات البطاقات التموينية وتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، والحد من الزحام أمام مكاتب التموين فى المحافظات على أن يتم التحديث من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى «دعم مصر»، على أن يستمر التسجيل حتى نهاية يونيو الحالى.

ونقلت الصحيفة عن د.مصيلحى تصريحه بـأن الإجـراءات تتضمن أنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسـرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين من بطاقة التموين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، بالإضـافـة إلـى عـدم تـقـديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة، كما تتضمن القرارات استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وتحت عنوان "انطلاق التدريب البحرى -الموج الأحمر 5- والجوى -فيصل 12- بالسعودية، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فعاليات التدريب البحرى المشترك «الموج الأحمر 5» انطلقت بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، وتستمر لعدة أيام، بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتى والسودان واليمن.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة التحضيرية للتدريب تتضمن عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة.. مشيرة إلى أن التدريب يشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

فى سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك «فيصل 12» بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى وتستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوى مشترك، وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام للجانبين، بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، بما يسهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية.