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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /701231/موعد-مباراة-إيطاليا-ضد-الأرجنتين-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب إيطاليا ضد نظيرهالأرجنتين مباراته اليوم الأربعاء، ويستضيف ملعب ويمبلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض إيطاليا ضد الأرجنتين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات TV2 Sport Premium 2 HD -Rai 1 -Sport TV1 Portugal

فيما حقق منتخب إيطاليا لقب أمم أوروبا اليورو مرتين في تاريخه بينما توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 15 مرة.

منتخب إيطاليا بملحق تصفيات كأس العالم 2022

التقي منتخب إيطاليا مع نظيره القاري منتخب شمال مقدونيا ، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء الدور الأول من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

قائمة منتخب إيطاليا في ملحق التصفيات

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي".

خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس".

خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي".

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو".