جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "حفظ السر يجب أن يكون مبدأ فى الحياة الزوجية حتى ولو حدث انفصال بين الزوجين".
وأضافت الإفتاء: "وقد سئل أحدهم عن أسباب طلاقه فقال : لا أستطيع الكلام عن أسباب طلاقى لأننى عندها أتكلم عن عرضى، فقيل له إنها ستتزوج غيرك، فقال حينذاك سيكون الكلام فى أعراض المسلمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصيحة من الإفتاء للمتزوجين: حافظوا على هذا المبدأ حتى لو تم الطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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