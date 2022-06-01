نصيحة من الإفتاء للمتزوجين: حافظوا على هذا المبدأ حتى لو تم الطلاق

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "حفظ السر يجب أن يكون مبدأ فى الحياة الزوجية حتى ولو حدث انفصال بين الزوجين".

وأضافت الإفتاء: "وقد سئل أحدهم عن أسباب طلاقه فقال : لا أستطيع الكلام عن أسباب طلاقى لأننى عندها أتكلم عن عرضى، فقيل له إنها ستتزوج غيرك، فقال حينذاك سيكون الكلام فى أعراض المسلمين".