أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - تونس

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى الـ19 لرؤساء أجهزة المرور، والذى يشهد مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية فى الدول العربية وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

نيويورك

يبدأ خبير الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان "أداما ديانج" زيارة رسمية إلى السودان تستغرق أربعة أيام، يلتقى خلالها مع كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

نيويورك

تتسلم ألبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى خلفا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، ومن المقرر أن يعقد مبعوث ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة مؤتمرا صحفيا للإعلان جدول أعمال ألبانيا خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولى.

القاهرة

تنظم الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام "شعبة الإعلام" بمدينة الإنتاج الإعلامى، الملتقى العلمى السنوى بعنوان "الإعلام والتنمية الأسرية.. تجارب محلية ودولية"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ويستهدف الملتقى تحليل التجارب المحلية والدولية فى مجال الإعلام السكانى، واستخلاص رؤية مستقبلية لتطوير الأداء الإعلامى فى مجال التعامل مع التنمية الأسرية بشكل عام والقضية السكانية بشكل خاص.

القاهرة

تنطلق فعاليات معرض "صنع فى دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية والتى تستهدف فى أحد محاورها النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط وتطويرها ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة العالمية مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التصدير.

الزقازيق

تقيم محافظ الشرقية احتفالية كبرى فى ذكرى دخول العائلة المقدسة تل بسطا؛ تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس، وتأتى الاحتفالية فى إطار خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطا لما يمثله هذا المسار من أهمية سياحية.