طقس اليوم.. درجات الحرارة وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ولفتت الأرصاد إلى أن أهم الظواهر الجوية المثرة على طقس اليوم فتتمثل فى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 34 21 الإسكندرية 29 21 وادى النطرون 34 20 طنطا 33 21 شبين الكوم 34 21 دمنهور 30 20 بلطيم 29 21 مطروح 27 20 السلوم 28 19 سيوة 35 19 بورسعيد 30 20 دمياط 29 21 الزقازيق 35 21 المنصورة 33 20 الإسماعيلية 35 19 السويس 35 20 العريش 30 19 رفح 29 19 رأس سدر 34 21 نخل 34 13 نويبع 36 23 طابا 34 22 كاترين 31 13 الطور 33 23 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 36 26 مرسى علم 37 25 الفيوم 35 23 بنى سويف 35 22 المنيا 35 22 أسيوط 36 23 سوهاج 37 24 قنا 38 25 الأقصر 41 25 أسوان 41 26 إدفو 42 26 أبوسمبل 42 26 الوادى الجديد 40 26 شلاتين 36 26 أبو رماد 35 24 حلايب 32 28 رأس حدربة 31 26

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