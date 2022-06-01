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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /701190/خطة-النواب-تناقش-اليوم-موازنة-وزارة-الاتصالات-وخطتها-الاستثمارية-للعام-المالي-2223

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالي 2022/2023.

دوت الخليج

خطة النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الاتصالات وخطتها الاستثمارية للعام المالي 22\23

كما تناقش اللجنة، الموازنة والخطة الاستثمارية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2022/2023.

وكذلك تناقش، موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2022/2023.

خطة النواب تناقش إقرار 7.2مليار جنيه لموازنة الإسكان العام المقبل

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023، وذلك في اطار مناقشات اللجنة للموازنة العامة للدولة والوزارات المختلفة.

وعرض ممثل وزارة الإسكان تفاصيل مشروع الموازنة للعام المالى الجديد لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بلغت 7.2 مليار جنيه.

وقال النائب أيمن محسب، إن مكافأة المستشارين كانت مليون أصبحت مليون و600 الف جنيه متسائلا عن أسباب الزيادة، وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة فى أعداد المستشارين تمشيا مع حجم المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها على أرض الواقع وخاصة المشروعات القومية.

وأكد ممثل الإسكان زيادة المشروعات التي تتبع الإسكان ولينها مشروعات المجتمعات العمرانية بينها إنشاء وحدات جديدة للاسكان الاجتماعي.

وتساءل محسب أيضا، عن أنواع السلع التى شهدت زيادة فى الاعتماد المالى فى مشروع الموازنة الجديدة.

وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة فى بعض البنود مقابل توفير عدد من الأجهزة مقابل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.