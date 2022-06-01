انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /701230/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين ضمن منافسات كأس أوروبا أوروبا أمريكا الجنوبية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس أوروبا أمريكا الجنوبية

يخوض إيطاليا ضد الأرجنتين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات TV2 Sport Premium 2 HD -Rai 1 -Sport TV1 Portugal

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض بولندا ضد ويلز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا

يخوض إسكوتلندا ضد أوكرانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض ليبيا ضد بوتسوانا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض أنجولا ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض غانا ضد مدغشقر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات ودية دولية منتخبات

أستراليا ضد الأردن، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

يخوض مولودية ضد وهران شبيبة الساورة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:45 مساء.

يخوض النادي الرياضي القسنطيني وفاق رياضي سطيف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:45 مساء.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الوداد

توج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة ، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.