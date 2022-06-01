درجات الحرارة خلال 6 أيام.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه من المتوقع أن تنكسر حدة الموجة الحارة التى عاشتها البلاد خلال الأيام السابقة اليوم.

وأعلنت أنه يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الغربية وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 35 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.