عاجل.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حفل أقامته المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، بديوان عام المحافظة، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للطلاب أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد وأولياء أمورهم، ملتقطًا معهم الصور التذكارية، كما وزع عليهم شهادات التقدير ودرع المحافظة.

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالى: هنا محمد رجب.. مدرسة العصفورى ماسة محمد إبراهيم.. مدرسة القناة الإعدادية بنات شهد أحمد أبو سليمة.. مدرسة الزهور الإعدادية بنات إبراهيم عبده الصيام.. مدرسة الغرفة التجارية محمد أحمد خليل المحروقى.. مدرسة القناة بنين نادين محمد البياع.. مدرسة الفرنسيسكان شهد هانى.. مدرسة الفرنسيسكان مريم أسامه فوزى.. مدرسة الفرنسيسكان سما شريف عياد.. مدرسة الفرنسيسكان جنى محمد سلامة.. مدرسة سانت مارى كانت امتحانات الشهادة الإعدادية فى بورسعيد قد أجريت بنظام "البابل شيت"، من خلال 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد 6549 طالبا و6278 طالبة، يمثلون جميع ‏مدارس المرحلة الإعدادية الرسمية والرسمية للغات والخاصة.‏

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