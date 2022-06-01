البابل شيت.. وزير التعليم يوجه نصائح عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة

وقال الوزير على صفحته الرسمية على "فيسبوك" نصا: " لقد تم استخدام البابل شيت فى امتحانات العام الماضى بنجاح كبير وهى طريقة تعتمد على تسجيل اجابة أسئلة الاختيار من متعدد عن طريق تظليل دائرة تناظر الاختيار الموجود على ورقة الاسئلة.
وأضاف: "أرفق لحضراتكم نموذجين من البابل شيت أحدهما باللغة العربية والآخر لطلاب مدارس اللغات والاختلاف الوحيد هو استخدام الحروف العربية "ا، ب، ج، د"، أو اللغة الإنجليزية "A, B, C, D" لتمييز الدوائر.
واستطرد: "نصائح عملية: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك فى القسم العلوى من البابل شيت بخط جيد وبقلم ازرق جاف.
استخدم "قلم رصاص خفيف" لتظليل الدائرة المناظرة لاجابتك حتى تتاكد من صحتها ولا تضطر للمسح والشطب.
عند اتخاذ قرار نهائى بالاجابة الصحيحة "من وجهة نظرك" قم بتظليل الدائرة الصحيحة "بقلم جاف ازرق" مع مسح اى دوائر اخرى تم تظليلها بالرصاص.
تأكد من عدم تظليل اكثر من دائرة لكل سؤال لان هذا يفقدك درجة السؤال.
إذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف ثم أردت تغيير إجابتك، قم بوضع علامة X على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الاخرى.
الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية الطالب والإخلال بها لا يعد سببا للتظلم ولن يعتد به".
وشدد وزير التعليم على أن الموضوع بسيط ومباشر والالتزام بهذه التعليمات يساعد على التصحيح الالكترونى الدقيق، ويمكن للطالب طباعة النماذج المرفقة والتعود عليها قبل الامتحانات مع تمنيات الوزارة لكل الطلاب بالتوفيق والنجاح الباهر.
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