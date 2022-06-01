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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /701228/أول-تعليق-من-نجم-الأوسكار-بعد-توجيه-5-قضايا-اعتداء-جنسي-ضده

يواجه الممثل والمنتج الأمريكي كيفن سبيسي ضجة كبيرًا بسبب اتهامات صادمة حول اعتدائه على 3 رجال.

دوت الخليج تفاصيل اتهامات كيفن سبيسي وأول تعليق منه

اتهمامات كيفن سبيسي

يتعرض الفنان العالمي كيفن سبيسي الحاصل على جائزة أوسكار لأزمة كبيرة بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي حيث أكد على التوجه إلى المملكة المتحدة طواعية.

وقال كيفن سبيسي في تصريحات له ببرنامج صباح الخير يا أميركا اليوم الثلاثاء، إنه متأكد من قدرته على إثبات براءته في خمسة ادعاءات تتعلق بارتكاب اعتداءات جنسية ضد ثلاثة رجال.

وقالت خدمة الادعاء الملكية البريطانية الأسبوع الماضي إنها أعطت الإذن بتوجيه الاتهامات إلى سبيسي والذي يبلغ من العمر 62 عاما في أربع قضايا اعتداء جنسي على ثلاثة رجال.

أزمة كيفن سبيسي

وتقول الشرطة إن الاعتداءات المزعومة وقعت بين مارس عام 2005 وأبريل عام 2013، ومنها أربعة اعتداءات في العاصمة لندن، واعتداء في غلوسترشير، واستهدفت رجلا في الأربعينات من عمره الآن، ورجلين كل منهما في الثلاثينات من العمر حاليا، وأضاف الفنان في بيان له: "أُقدر كثيرا جدا بيان خدمة الادعاء الملكية التي حرصت على تذكير وسائل الإعلام والجمهور بأني أستحق محاكمة عادلة وأني بريء إلى أن يثبت عكس ذلك".

واستكمل تعليقه : "في حين أنني غاضب من قرارهم بالمضي قدما (في توجيه الاتهامات) فإنني سأحضر طوعا إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك لأدافع عن نفسي في مواجهة هذه الاتهامات، التي أثق بأنني سأثبت براءتي منها".

واستكمل الممثل كيفن سبيسي، الحائز على جائزة أوسكار كلامه إنه سيتوجه طوعا إلى بريطانيا في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك ليواجه اتهامات ضده بارتكاب جرائم جنسية، بحسب ما ذكر البرنامج التلفزيوني.

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ويذكر أنه الأسبوع الماضي، قالت خدمة الادعاء الملكية البريطانية إنها أعطت الإذن بتوجيه الاتهامات إلى سبيسي كما قال متحدث باسم خدمة الادعاء الملكية إنه ستتم مواجهة سبيسي بالاتهامات إذا أُلقي القبض عليه في انجلترا أو ويلز.