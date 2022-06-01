«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة قمح مستورد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة -فى بيان اليوم- أن العروض تقدم على أساس "FOB" أو "C&F" حسب رغبة المورد، مشيرة إلى أنه بالنسبة للـFOB فإن الشحن من 20 إلى 31 يوليو 2022، و/أو 1 إلى 10 أغسطس 2022.
وأضافت أنه بالنسبة للـ C&F فالوصول من 1 إلى 20 أغسطس 2022، منوهة إلى أن جلسة الفض غدا الأربعاء، يليها جلسة البت، موضحة أن السداد بتسهيلات للموردين 180 يوما.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف تنويع مناشئها من القمح فى إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من الأقماح، كما أن موسم توريد القمح المحلى بدأ فى أول أبريل الماضى وينتهى بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف الوزارة توريد ما يترواح من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح.
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