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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701229/عمرو-دياب-يحذر-من-استغلال-اسمه-وعلامته-التجارية

حذر المستشار القانوني، للنجم عمرو دياب، في بيان لاصدره اليوم من استغلال اسم الفنان وعلامته التجارية هو وشركة ناي فور ميديا، واستخدامها في أي مشاريع استثمارية أو تجارية.

دوت الخليج يرصد تحذير استغلال اسم عمرو دياب.

بيان عمرو دياب

وجاء في البيان الذي أصدره مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني للنجم عمرو دياب: يحذر مكتب أشرف عبدالعزيز محامي الفنان عمرو دياب وشركة ناي فور ميديا، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاص يدعو زيفًا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها.

وناشد بضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة، والتحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب

عمرو دياب يطرح ريمكس جديد من هتدلع

من جانبه، طرح الهضبة عمرو دياب ريمكس جديد من أغنتيه "هتدلع" على أحد المنصات الإلكترونية، اليوم الثلاثاء.

وأغنية "هتدلع" من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

مكتوب لنا من زمان قبل النها ردة بـ كام سنة إن اللي يليق عليك ويكون حبيبك هو أنا

يا حبيبي أنا ليا فيك يمكن أكتر ما ليك وآهي دي بداية الهنا

ده انت هتدلع اطلب وأتمنى(^-^) واليوم ها يولع على حس جنانا ما بـ قتش مجمع هو أنا ف الجنة! ولا أنا هنا

قرب لي ويلا نعمل دنيا لينا لوحدنا هـ ــنعيش إحساس ما حد قبلنا ولا بعدنا

هــ ـنطول في الكلام ونقول لقمرنا نام فيه قمر موجود هنا

ده انت هـ ـتدلع اطلب وأتمنى … واليوم هـ يولع على حس جنانا

ده انت هتدلع اطلب وأتمنى واليوم ها يولع على حس جنانا ما بــ قتــ ـش مجمع هو أنا في الجنة ولا أنا هنا

أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن إطلاق سلسلة فنادق تحمل اسم "لوكاندة" وذلك بالتعاون مع شركة إعمار العريقة.

المشروع السياحي والاستثماري الضخم يتعاون فيه عمرو دياب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حيث ستمتد سلسلة الفنادق بين مصر ودبي.

وستحمل سلسلة فنادق "لوكاندة" العلامة التجارية الخاصة بعمرو دياب، حيث تُعَد سلسلة الفنادق هي الأولى من نوعها بمميزات خاصة تجمع بين الرقي والفخامة.

وكان عمرو دياب ومحمد العبار قد أعلنا منذ فترة عن تعاون مرتقب بينهما في مجال الاستثمار بين مصر ودبي.