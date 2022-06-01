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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701227/لبحث-استمرار-المبادرات-المجتمعية-مستقبل-وطن-يعقد-اجتماعا-تنظيميا-بالمنيا

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة المنيا.

دوت الخليج

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

على جانب آخر، أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، عن بدء المرحلة الفعلية الثالثة من مبادرة "هدية الرئيس"، باستبدال السيارات المرسيدس القديمة سعة 7 راكب في شمال سيناء، بأخرى حديثة ماركة لادا تعمل بالغاز الطبيعى، ويعد ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأكد "الحزب"، أن إستبدال السيارات يكون مجاناً بدون دفع أي مقابل، حيث تكون مكافأة من الحزب لفئة مهمة في المجتمع السيناوي، لافتاً إلي أن تقديم الـ 50 سيارة يتم خلال 3 ايام من تاريخ النشر.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم ومساندة جميع المبادرات التي تخدم المواطن السيناوي، وتدعم توجهات وسياسات القيادة المصرية الحكيمة.

الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن تستضيف اجتماع تنظيمي لمحافظة شمال سيناء

وكان قد استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أمس، اجتماعا تنظيميًا لمحافظة شمال سيناء.

وحضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية، وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.