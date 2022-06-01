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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701226/درة-جوزي-كان-فاكرني-تنكة-وهذا-سبب-نجاح-علاقتنا

تحدثت الفنانة درة عن قصة زواجها برجل الأعمال هاني سعد، كاشفة الانطباع الاول لها عنده وسبب نجاح علاقتهما.

دوت الخليج يرصد تصريحات درة عن زوجها.

درة في ادينا بندردش

قالت درة خلال برنامج ادينا بندردش: هاني هو أهم شخص في حياتي دلوقتي، في بداية تعارفنا كان عنده فكرة مختلفة عني وهي أني تنكة

وتابعت: كان بينا أصدقاء مشتركين وقابلته قبل سنوات طويلة، و بعد فترة اتقابلنا تاني وبدأنا نتقابل وأصبح بيننا حديث في البداية كنت أراه كصديق وكنت معجبة به هو شخص ناجح، لكن بالتدريج تكونت بيننا المشاعر، هو كان يدقق في كل شيء ويأخذ باله من التفاصيل ماذا أحب وماذا أكره، وخفيف الدم وهذا أمر مهم جدا في أي علاقة.

وأضافت: أول مرة عرض عليا الزواج كنا قاعدين في مطعم وفجأة طلب مني الزواج، فكرت قليلا وقبلت، وبعدها بفترة انفصلنا وهذه المرحلة الأولى في علاقتنا، قررنا أن نبتعد وسافرت إلى تونس ثم إلى فرنسا لابدأ حياة جديدة وعندما عدت في المطار وجدته وقد اشترى لي باقة ورود وشعرت بأحاسيس كثيرة وقتها.

على الصعيد الآخر، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “المتهمة” الملصق الدعائي للعمل، والذي ظهر خلاله 3 من الأبطال وهم الفنانة درة والفنان دياب والفنان عادل كرم.

وظهرت الفنانة درة متصدرة الملصق التشويقي، كما بدى على وجهها ندوب وإصابات تعمد المخرج إظهارها خلال الملصق، ليشوق الجمهور للعمل قبل طرحه على منصة شاهد الرقمية.

قصة وأبطال مسلسل "المتهمة" للفنانة درة

تدور قصة مسلسل "المتهمة" في 10 حلقات فقط، في إطار من التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها.

ويشارك في بطولة مسلسل "المتهمة" بجانب درة الفنان دياب وعلي الطيب والعمل من إخراج تامر نادي.

كانت أخر أعمال الفنانة درة في التلفزيون حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع.

أما على شاشة السينما، تألقت الفنانة درة في فيلم "الكاهن" الذي تدور أحداثه حول حرب المعلومات، وشارك في بطولته إياد نصار، والفنان الكبير حسين فهمي، وفتحي عبدالوهاب والنجم السوري جمال سليمان، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.