جاء ذلك -وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء- خلال استقبال المحافظ للوفد الإعلامى الروسى بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، فى إطار اللقاءات المتعددة للتنشيط والترويج السياحى للمقاصد السياحية بالمحافظة.
وأوضح البيان أن المحافظ تطرق خلال اللقاء إلى ما يتم من أعمال تطوير استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ منها أعمال رفع كفاءة وإنشاء الطرق والكبارى، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء مبنى مجلس المدينة الذكى صديق البيئة، والحديقة المركزية بشرم الشيخ، ونشر وسائل النقل الأخضر مع التأكيد على ضمان استمراريتها فى إطار التحول لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والكهرباء، واستخدام الطاقة الشمسية بجميع الفنادق بالمحافظة.
كما أشار المحافظ إلى أعمال التطوير والتوسعة بمطار شرم الشيخ الدولى الذى يجعله يستوعب 10 ملايين سائح فى العام بدلا من 7.5 مليون سائح حاليا.. وقال إن السائح الروسى من السائحين المحببين لدى الشعب المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يستعرض مع وفد روسى تطوير شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.