محافظ جنوب سيناء يستعرض مع وفد روسى تطوير شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - استعرض خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع وفد إعلامى روسى يمثل كبرى القنوات والصحف واسعة الانتشار فى روسيا، جميع المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ وأعمال التطوير التى تشهدها المدينة فى ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).





جاء ذلك -وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء- خلال استقبال المحافظ للوفد الإعلامى الروسى بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، فى إطار اللقاءات المتعددة للتنشيط والترويج السياحى للمقاصد السياحية بالمحافظة.

وأوضح البيان أن المحافظ تطرق خلال اللقاء إلى ما يتم من أعمال تطوير استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ منها أعمال رفع كفاءة وإنشاء الطرق والكبارى، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء مبنى مجلس المدينة الذكى صديق البيئة، والحديقة المركزية بشرم الشيخ، ونشر وسائل النقل الأخضر مع التأكيد على ضمان استمراريتها فى إطار التحول لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والكهرباء، واستخدام الطاقة الشمسية بجميع الفنادق بالمحافظة.

كما أشار المحافظ إلى أعمال التطوير والتوسعة بمطار شرم الشيخ الدولى الذى يجعله يستوعب 10 ملايين سائح فى العام بدلا من 7.5 مليون سائح حاليا.. وقال إن السائح الروسى من السائحين المحببين لدى الشعب المصرى.