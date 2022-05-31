انت الان تتابع تفاصيل خبر لميس الحديدي تهاجم عمرو السولية: ماينفعش لاعب كبير زيك يرمي الميدالية دي مش أخلاقنا كمصريين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /701225/لميس-الحديدي-تهاجم-عمرو-السولية-ماينفعش-لاعب-كبير-زيك-يرمي-الميدالية-دي-مش-أخلاقنا-كمصريين

علقت الاعلامية لميس الحديدي على صورة عمرو السولية التي أظهرت قيامه بإلقاء الميدالية بعد إنتهاء مبارة الأهلي أمام الوداد بالأمس وتتويج الوداد بالبطولة قائلة: "مكنتش حابة أعلق على الصورة دي ولا إن السولية يعمل حاجة زي دي الصراحة عمرو السولية قائد كبير وأحد أعمدة النادي الأهلي و النادي الأهلي معروف بمبادئه وإحترامه للقيم وهي دي الرياضة مكسب وخسارة ".

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تابعت عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON، "صحيح كان فيه ظروف كثيرة ضدنا أن الملعب مكنش محايد والأهلي كان بيلعب لوحده أمام كل الظروف وملعب غير محايد وأخر المشاكل كانت الوداد ".

لميس الحديدي: اتحاد الكرة لم يكن حاسما

وواصلت الاعلامية حديثها، بأن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكن حاسماً ولم يستطع الوقوف بشكل قوي حتى يساند نادي كبير مثل النادي الأهلي ومجلس الإدارة إتخذ قراراً غير سليماً وعليه علامات إستفهام هل كنا من المفترض أن نقبل بهذه الظروف وأن نلعب بها ؟ أم كان من الواجب الاصرار على مباريتي ذهاب وإياب؟

وأكملت الحديدي، أن كل هذه الظروف الكثيرة تجعلني أتفهم مشاعر نجم مثل عمرو السولية لكن علينا الاعتراف أن الأهلي لم يلعب بالشكل المناسب أمس والأهلي لم يكن النادي الذي نعرفه ولم تكن هذه شخصيته فالأهلي كان دائماً يستطيع الصمود مع كل الاستفزازات، وكل الظروف لكن بالأمس لم يكن هذا النادي الأهلي "أنا صعب عليا أقول كده وأنا منتمية لهذا النادي لكن النقد الذاتي مهم جدا".

وإستطردت الحديدي، "أكيد فيه أسباب كثيرة المدرب التشكيلة والتشتيت اللي حصل الفترة التي سبقت الماتش "

وواصلت الحديدي، "أسباب كثيرة لكن في النهاية ماينفعش لاعب كبير زي عمرو السولية يلقي بالميدالية بهذا الشكل دي مش اخلاقنا كمصريين ولا لنجوم للنادي الأهلي تنتمي إلى مباديء معينة، أقدر أفهم أنه كان تحت ضغوط لكن ماينفعش يعمل كده ".

ووجهت الاعلامية رسالة لإدارة النادي قائلة:"النهاردة اليوم التاني بعد المباراة ولازم يبقى فيه وقفة ومش عاوزين القصة تختزل في الكاف وغير ذلك من الظروف لكن لوكنا لعبنا كويس، كان الموضوع فرق مثل المعتاد من الأهلي كان ممكن نبقى مش مضايقين لازم وقفة من مجلس إدارة النادي الأهلي يعملوا وقفة هل نحن راضيين عن هذا المستوى ؟

وأتمت الحديدي: ليس فقط إدارة النادي الأهلي، والحقيقة كل المسؤولين في الكرة لابد أن يقفوا ويعملوا وقفة على أسباب الخسارة، خسرنا كأس العرب وكأس العالم4 ودوري أبطال أفريقيا،مضيفة هل كل هذا لايطرح علامة إستفهام؟

وأشارت الحديدي إلى "مش كفاية نقول أسياد إفريقيا الكرة علم وإحتراف وليست فهلوة"، مضيفة نحتاج إلى وقفة علمية لوضع ومستوى الكرة في مصر هذا إن أردنا أن نصبح بحق ونعود أسياد إفريقيا وهذا قرار علمي وليس "فهلوة "