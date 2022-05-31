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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /701224/هل-يقصد-انتقاد-محمد-رمضان-ويجز-يثير-تساؤلات-الجمهور-بسبب-هذا-الفيديو

أثار مطرب الراب ويجز ضجة وجدلا كبيرًا منذ قليل بعد نشره مقطع فيديو يسخر من أحدهم برسالة غامضة أثارت تساؤلات متابعيه وجمهوره.

دوت الخليج ترصد تساؤل الجمهور حول رسالة ويجز الأخيرة وهل يقصد بها الفنان محمد رمضان؟

ويجز ومحمد رمضان

قال مطرب الراب ويجز في مقطع الفيديو الذي شارك به متابعيه وجمهوره بنشره عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "يا جدعان معلش بعد كده أي حد يتكلم عن نفسه ويقول لك أنا جامد وبطير يجيب لنا دليل مصور”.

وأضاف: “أي حد هيقول أي حاجة بعد كده هطلع أقول له فين، إيه اللي بتقوله ده وعملته إمتى"، ولم يذكر ويجز أي اسم لأحد من الفنانين والنجوم ولكن زعم البعض من جمهوره ومتابعيه أنه يقصد الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته الأخيرة "بلالين” والتي يقول ضمن كلماتها: "جامد أنا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالأسطورة أنا لقبوني، صعبة عليكوا انكوا توصلولي".

ويشار أن فيديو كليب أغنية بلالين للفنان محمد رمضان كان قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحها بيومين عبر قناته الرسمية.

أغنية بلالين محمد رمضان

وكانت قد تخطت أغنية بلالين للفنان محمد رمضان حاجز الـ 696 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين فقط، وأصبحت رقم 2 على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتفاعل عدد كبير من الجمهور بعد طرحها بدقائق.

أغنية بلالين من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإخراج بثينة.

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وتقول كلمات أغنية بلالين: “دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين”.