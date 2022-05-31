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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /701221/إعدام-65-كيلو-مواد-غذائية-مغشوشة-وغلق-5-منشآت بأسوان

تمكنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في إطار حملاتها على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، من ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية مختلفة الأصناف غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل مدينة أسوان، بلغت بنحو 65 كيلو جرام.

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وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم المرور على عدد 17 منشأة مواد غذائية المتنوعه بمدينة أسوان، وتم ضبط 65 كيلو جرام مواد غذائية بأسوان مجهولة المصدر، إلى جانب 75 لتراً من العصائر لتغير خواصها.

إعدام الكميات الغذائية التي تم ضبطها

وأضاف أبو المجد، أنه صدر قرار بإعدام الكميات التي تم ضبطها، كما تقرر غلق 5 منشآت غذائية، وتحرير 27 محضراً صحيا متنوعا ضد منشآت آخرى مخالفة، مشيراً إلى أنه صدر قرار من النيابة بالموافقة على إعدام الكميات الغذائية التي تم ضبطها. وأشار مدير الطب الوقائى، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار سعي مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.