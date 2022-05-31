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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /701219/كاتبة-صحفية-سمير-صبري-لم-يكن-له-ابن-ولم-يتزوج-وخطوبة-ربطته-بـ-يسرا

أثارت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار ضجة وجدلا كبيرًا بسبب تصريحاتها الأخيرة حول أبناء الفنان الراحل سمير صبري أو زواجه السري من فنانة شهيرة.

دوت الخليج يرصد حقيقة أبناء سمير صبري وزواجه سرا من فنانة

حقيقة أبناء سمير صبري

اعترفت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار عن حقيقة وجود أبناء للفنان الراحل سمير صبري وقالت في مداخلة تلفزيونية لها مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية: “كنت متحرجة من الحديث في هذا الموضوع لأن الراحل كان لا يحب الحديث فيه”.

وأضافت قائلة: “لكن ظهر بالأمس تصريح لأحد أهل الفن عن إن الراحل كان له ولد من فنانة شهيرة وولد آخر، وهذا الأمر خرج عن الإطار اللائق.. سمير صبري لم يتزوج ولم ينجب، والدليل إن وصيته خلت من هذا الأمر، وفي إعلام الوراثة الذي ظهر آلت ممتلكاته إلى بنات خالته السيدة نيللي والسيدة ليلى، وخلت تماما من أي فرع لابن”.

زواج سمير صبري السري من فنانة

واستكملت كلامها في المداخلة مع الإعلامي سيد علي: “العلاقة الوحيدة التي كادت تفضي إلى زواج كانت خطوبة سمير صبري والفنانة يسرا ولم تكتمل، وتفاصيل الخطوبة نشرت في جريدة الموعد.. سمير صبري كان يحب كل الفنانات مثل أخواته”.

وأضافت الكاتبة شهيرة النجار: “ويقف بجانبهن سواء كبيرات أو صغيرات في السن، وحتى الفنانة التي قيل كان له ابن منها قالت في تصريح تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي كنا أصدقاء ولم يحدث بيننا خطوبة”.

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يشار أن محمد عشوب كان قد تحدث في مداخلة هاتفية له ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور وقال إن للفنان سمير صبري ابن ثاني من فنانة شهيرة ومنير مكرم الوحيد الذي يعلم بهذا الأمر وحقيقته.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير سمير صبري كان قد رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضي الموافق له 20 مايو وذلك عن عمر ناهز 85 عاما، أثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية وضعف في عضلة القلب.