انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب حالتها الصحية.. رجاء حسين تعتذر عن تكريمها بالمهرجان القومي للسينما حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /701214/بسبب-حالتها-الصحية-رجاء-حسين-تعتذر-عن-تكريمها-بالمهرجان-القومي-للسينما

اعتذرت الفنانة رجاء حسين عن حضور ندوة تكريمها في المهرجان القومي للسنيما لـ عام 2022، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وذلك بسبب حالتها الصحية.

دوت الخليج يرصد اعتذار رجاء حسين عن حضور ندوة تكريمها.

حضور ندوة تكريم رجاء حسين

وحرص على حضورة الندوة، العديد من النقاد ومنهم: الناقدة ماجدة موريس، الناقدة ماجدة خير الله.

المهرجان القومي للسينما

كان قد بدأ حفل الختام بعرض فني بعنوان (باب الحلم)، حول تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر، وما تزخر به السينما المصرية من كنوز فنية، العرض إخراج محمد مرسي إبراهيم، أشعار وألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم استعراض محمد ميزو، جرافيك ومايبنج محمد المأموني، تصميم إضاءة ياسر شعلان، مخرج منفذ محمد طوسون، يعقبه عرض فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان إنتاج وحدة الفيديو تك التابعة لقطاع الصندوق.

كانت قد تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي وعضوية كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، فنان الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق، أما لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تشكلت برئاسة مدير التصوير الفنان الكبير سعيد الشيمي والذي أخرج عددا كبيرا من الأفلام التسجيلية والروائية، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما والمنتج حسام علوان، ويختتم الحفل بإعلان جوائز المهرجان.

عبرت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن موقفها من قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة امه يتحاج لتعديل ونظرة حقيقية، نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها الزوجة في هذا القانون.

وأضافت رجاء حسين، في حوار مع الاعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الخميس، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديل وضبط، وارفض ما يعرف بالطلاق الشفوي.

وأكدت الفنانة القديرة رجاء حسين، أن نسبة الطلاق كبيرة في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن المرأة تعاني كثيرا.