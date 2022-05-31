ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد بنسبة نجاح 83.5%.. (صور)

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالى: هنا محمد رجب.. مدرسة العصفورى

2- ماسة محمد إبراهيم.. مدرسة القناة الإعدادية بنات

3-شهد أحمد أبو سليمة.. مدرسة الزهور الإعدادية بنات

4- إبراهيم عبده الصيام.. مدرسة الغرفة التجارية

5- محمد أحمد خليل المحروقى.. مدرسة القناة بنين

6- نادين محمد البياع.. مدرسة الفرنسيسكان

7- شهد هانى.. مدرسة الفرنسيسكان

8- مريم أسامه فوزى.. مدرسة الفرنسيسكان

9- سما شريف عياد.. مدرسة الفرنسيسكان

10- جنى محمد سلامة.. مدرسة سانت مارى هذا وكان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات فى 65 لجنة أساسية و12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات، وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذى يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

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