حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار فى الغردقة (صور)

جدة - نرمين السيد -

وأسفرت الحملات عن تحرير 110 قضية تموينية متنوعة منها، البيع أزيد من السعر المعلن، وعدم الإعلان عن أسعار بعض السلع، وعدم استخراج شهادة صحية، وعدم وضع شاش أبيض على اللحوم وسلع مجهولة المصدر.

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