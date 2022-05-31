بشرى سارة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - ويسود غدا، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الغربية وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 34 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 35 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.