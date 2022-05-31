انت الان تتابع تفاصيل خبر دوت الخليج يهنئ الزميل محمود فهمى على عضوية اللجنة النقابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701220/تحيا-مصر-يهنئ-الزميل-محمود-فهمى-على-عضوية-اللجنة-النقابية-بوكالة-أنباء-الشرق-الأوسط

يتقدم مجلس تحرير موقع دوت الخليج بخالص التهنئة للزميل محمود فهمى، لفوزه بعضوية اللجنة النقابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، متمنين له خالص التوفيق والنجاح فى هذه المهمة الثقيلة، وهو أهل لها دائما فى حرصه على الدفاع عن حقوق زملاءه فى المؤسسات التى سبق وأن شغل بها أى من الأعمال ويحمل له زملاءه بوكالة أنباء الشرق الأوسط كل الخير لتواصله الدائم معه وإهتمامه بحقوقهم ومطالبهم .

دوت الخليج

وأكد فهمى خلال حملته الانتخابية على أنه سيعمل مع زملاءه باللجنة على تقديم برامج تدريبية للعاملين بالوكالة لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم ..تثيقيف العاملين وزيادة الوعي النقابي داخل المؤسسة إلى جانب تقديم الأنشطة والخدمات المتنوعة للعاملين، مشيرا إلى أن الانتخابات العمالية في هذه الدورة عكست وعي العاملين بالمؤسسات بأهمية الدور النقابي

دوت الخليج يهنئ الزميل محمود فهمى على عضوية اللجنة النقابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط

محمود فهمي مسؤول ملف القوى العاملة والمجتمع المدني بالوكالة ويمتلك خبره أكثر من ١٣عاما في مجال العمل الصحفي والتلفزيوني، ومجلس تحرير موقع دوت الخليج يتمنى له كل التوفيق والنجاح وكافة الزملاء باللجنة النقابية بوكالة أنباء الشرق الاوسط.