انت الان تتابع تفاصيل خبر طارق الأدور: موسيماني لم يبدأ المباراة بالتشكيل الصحيح وكان سبب الخسارة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701218/طارق-الأدور-موسيماني-لم-يبدأ-المباراة-بالتشكيل-الصحيح-وكان-سبب-الخسارة

قال الناقد الرياضي طارق الأدور إن خسارة الأهلي ترجع لعدة أسباب وهي أنه كان يجب عزل اللاعبين عن كل ما حدث من اضطرابات قبل المباراه، ولكن تأثروا بالأحداث، ولم يكن هناك أي لاعب في مستواه.

دوت الخليج

وأضاف الناقد الرياضي خلال مداخله هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامة لبنى عسل، أن جماهير بعض الجاهير سافروا حبا في النادي الأهلي بالقسط، وهم "من الطبقة المتوسطة كل واحد قسط 12 ألف جنية لمدة سنة كل شهر يدفع ألف جنيه”.

وأشار الأدور، إلى أن موسيماني مدرب النادي الأهلي أخطأ في وضع التشكيل وإدارة المبارة ، ولم يدرس الفريق المنافس بالشكل الكافي.

وأضاف الأدور أن الأجواء كانت صعبة للغاية على اللاعبين، بسبب ضغط جمهور الوداد بالتشجيع الذي لم يتوقف، وإشعال الشماريخ ومضايقة اللاعبين بالليزر،وعملية بيع التذاكر في السوق السوداء . واختتم حديثه ببرنامج الحياة اليوم أن القادم أفضل، وأن النادي الأهبى فريق عظيم،مش هنزعل بسبب بطوله، ويجب أن لا نلوم اللاعبين على الخسارة .

الأهلي يخسر نهائي دوري الأبطال لصالح الوداد

وتوج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.

تاريح فوز الأهلي بدوري الأبطال

حقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك

2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي