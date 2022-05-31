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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701217/الأمانة-العامة-لمستقبل-وطن-تستضيف-اجتماع-تنظيمى-لمحافظة-بنى-سويف-صور

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة بني سويف

دوت الخليج حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية ا وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

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