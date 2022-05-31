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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701212/فحص-ومناظرة-3502-رأس-ماشية-خلال-القوافل-البيطرية-لصغار-المربين-بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن القوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لصغار المربين ، التي نظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ، ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، ومعهد بحوث الانتاج الحيوانى ، ومديرية الطب البيطرى بقنا ، فى قرى أبومناع والمراشدة والعركى وحجازة خلال الفترة من 28 إلى 31 من شهر مايو الجارى نجحت فى فحص ومناظرة 3502 رأس ماشية لدى 1934 مربى ماشية.

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وقال محافظ قنا، إن القوافل البيطرية تم تنظيمها في إطار برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدى صغار الفلاحين بقرى محافظات جمهورية مصر العربية ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن القوافل البيطرية نجحت فى إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلى وسونار لعدد 416 رأس ماشية بالقرى المستهدفة، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1090 رأس ماشية بالقرى الأربعة، وإجراء عمليات جراحية لعدد 35 رأس ماشية، وإجراء الكشف والعلاج الباطنى والتهاب الضرع لعدد 825 رأس ماشية، وعمل تحصينات لعدد 1136 رأس ماشية.

أسباب وعلاج المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إلى أنه جانب فحص ومناظرة الماشية خلال القوافل البيطرية فقد تم تنظيم ندوة إرشادية بعنوان "أسباب وعلاج المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة "، كما تم تنفيذ ندوة يوميا من قِبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تنفيذ القوافل بها ، وتم تدريب اطباء الوحدات وبعض اطباء الإدارة على طرق الكشف والعلاج الحديثة ، مؤكدا أن ذلك يأتى فى اطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .