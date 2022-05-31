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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701211/انفعل-بسبب-غياب-الحضور-واعترف-بسر-اكتئابه-لقطات-من-حفل-توقيع-رواية-محي-إسماعيل

أثار الفنان محي إسماعيل جدلا في حفل توقيع روايته الجديدة اليوم الثلاثاء، حيث تأخر عن موعد حضور حفل توقيع روايته التي تحمل اسم "جراح النفوس".

دوت الخليج يرصد انفعال محي إسماعيل في حفل توقيه روايته

توقيع رواية محي إسماعيل

ظهر الفنان محي إسماعيل منفعلا فور وصوله إلى قاعة الكلمة في ساقية الصاوي حيث فوجيء بوجود عدد قليل من الحضور لذلك كان أول رد فعل له إنه قال: "فين الناس؟".

وعلى هامش توقيع روايته الجديدة “جراح النفوس”، تحدث الفنان محي إسماعيل عن تفاصيل إصابته بالاكتئاب في فترة معينة وقال: “من ٤ سنين أصيبت بحالة اكتئاب شديدة بسبب العبث في الوسط الفني وموثقة بالروشتات الطبية”.

وأضاف: “ولذلك خرجت في رحلة استكشافية وسافرت دول كثيرة ورجعت لما فلوسي خلصت"، وبعد ذلك قرر كتابة رواية جديدة تدور حول الأمل وتحوي في أحداثها الكثير من السيرة الذاتية له.

تصريحات محي إسماعيل

ويعقب حفل توقيع رواية " جراح النفوس “، ندوة حول تجربته في عالم الكتابة وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الأدب المقارن ، وبحضور الناقد الكبير مدحت الجيار.

وقال الفنان محيي إسماعيل عن روايته: “إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية جراح النفوس لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان.. زلقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء؟”.

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ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل الذي يلقب بـ قيصر السينما مشاركته في بطولة الجزء الثاني من فيلم الكنز برفقة عدد كبير من النجوم ومن ضمنهم الفنان محمد سعد، الفنانة هند صبري، أحمد رزق، الفنان محمد رمضان، أمينة خليل، والفنانة روبي، وآخرين والفيلم كان من تأليف وإخراج شريف عرفة وحقق العمل نجاحًا كبيرًا فور عرضه وحصد إيرادات عالية بشباك التذاكر.