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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701205/شريف-مدكور-يقدم-نصيحة-للمفكرين-في-الزواج-وهذا-سبب-عدم-زواجه

قدم الإعلامي شريف مدكور عدد من النصائح للمقدمين على الزواج أو من يفكرون في بناء أسرة وحلًا لتقليل نسب الطلاق كاشفًا عن سبب عدم زواجه حتى الآن، وذلك خلال برنامجه شارع شريف المذاع عبر قناة الحياة.

دوت الخليج يرصد سبب عدم زواج شريف مدكور.

نصائح شريف مدكور بشأن الزواج

قال شريف مدكور: " أهم حاجة شخص مؤدب وكسيب يقدر يفتح بيت ويصون البنت، ياما شفنا دكاترة وماجستير يتزوج ويطلق ويرميها بعد شهر واحد من الجواز".

شريف مدكور يشيد بمسلسل فاتن أمل حربي

وتابع مشيدًا بمسلسل فاتن أمل حربي قائلًا: "ولما المسلسل المحترم اتعمل في رمضان قالوا ده مش موجود في المجتمع، انتوا بتهزروا ولا بتدفنوا راسكم في الرمل، ليه مش بتشوفوا محاكم الأسرة، ده من أحسن المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية، بيورينا اللي بيحصل في البيوت ولا هنقعد نداوي في الجروح من غير حل عشان تعمل غرغرينا".

وأضاف: "أنا بشوف الحل إن الجواز ميبقاش في فترة العشرينات لكن الراجل يتجوز وهو 35 والبنت تكون سن 30 أو 31 يكونوا اشتغلوا وشافوا الدنيا ويبتدوا يفكروا في بناء بيت".

أنا متجوزتش لحد دلوقتي علشان أنا مش قد المسئولية دي، اه معايا فلوس بس الفلوس مش كل حاجة.. أنا معنديش خلق أصحى كل يوم الاقي زوجة في وشي وعيال رضع ودوشة وتربية لما يكبروا، أنا بحب أنام وأصحى في هدوء ومحدش يغيرلي نظامي.

كشف المذيع شريف مدكور عن أغرب رسالة وصلت له من أحد متابعيه وذلك من خلال حساب "فيس بوك" الخاص به وعلق عليها بـ"الرسالة دي من أغرب الرسائل اللي جاتلي في حياتي كانت قبل ما أدخل العملية بيومين تقريبا ومش فاهم الشخص اللي بعتها عاوز إيه وليه يبعت كلام زي ده لواحد مريض".

وورد في الرسالة "إزيك عامل إيه أنا مش عارف أقول إيه.. أنا بس مش معجب بيك، ومش بلاقي دمك خفيف خالص.. لكن في الحقيقة أتمني تكون كويس في أقرب وقت بجد ألف سلامة عليك.. وربنا يبعد عنك كل وجع وشر".