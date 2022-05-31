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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701200/انهيار-بلكونة-بالطابق-الرابع-في-الغربية

شهدت منطقة السبع بنات التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، انهيار بلكونة شقة سكنية بالطابق الرابع، ما أسفر عن تهشم سيارة كائنة أسفل المنزل، دون وقوع إصابات.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأنهيار بلكونة شقة سكنية بمنطقة السبع بنات، دون وقوع اصابات.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة، ولجنة هندسية من حى ثان، إلى محل البلاغ وتبين أن المنزل قديم ومتهالك، ولا يوجد بداخله سكان ما أدى إلى أنهيار البلكونة، وتهشم سيارة تقف أسفل المنزل.

النيابة العامة

ومن جانبه قرر حى ثان إعداد تقرير هندسي بحالة المنزل، وتم اغلاق الشوراع المؤدية للمنزل المنهار تحسبا لحدوث انهيارات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة.