انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد.. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701222/بالأسماء-ننشر-أوائل-الشهادة-الإعدادية-بمحافظة-بورسعيد-صور

ينشر موقع دوت الخليج أسماء أوائل الشهادة الغعدادية، محافظة بورسعيد، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بمحافظة بورسيعد كالتالي:

المركز الأول على مستوى المحافظة الطالبة هنا محمد رجب حسن ابراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات.

الثانية: ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات.

الثالثة: شهد احمد محمد احمد ابو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية.

الرابع: ابراهيم عبده ابراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين.

الخامس: محمد احمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين.

السادس: نادين محمد حسن الدسوقي مدرسة الراهبات الخاصة

السابعة: شهد هاني احمد سليم، مدرسة الراهبات الخاصة

الثامنة: مريم أسامة فوزي نظير، مدرسة الراهبات الخاصة

التاسعة: سما شريف السيد ابراهيم، مدرسة الراهبات الخاصة

العاشرة: جنة محمد ابراهيم السيد، مدرسة سانت ماري الخاصة.

اعتماد الشهادة الإعدادية

يشار إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يعتمد مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وكان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات من خلال 65 لجنة أساسية و 12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و6278 بنات.‏

ووفقًا لنظام الامتحانات الجديد، فقد شملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للإختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏ ويطبق هذا العام منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات بالإضافة إلى إصدار 25 تقريرا فنيا عن الإمتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن لافتا إلى أن جميع هذه المميزات تأتى فى صالح الطالب بالمقام الأول.‏