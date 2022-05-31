نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن فتح باب تسجيل الطلاب لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، عبر الموقع الرسمي لمنصة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg ، أو من خلال موقع دليل الخدمات العامة https://psm.gov.eg ، وذلك عن طريق تسجيل ولي أمر الطالب أو الطالبة لحساب علي الموقع ، ومن ثم البحث عن خدمات التعليم وتحديد المحافظة التابع لها واختيار المنطقة بعد ذلك والضغط علي بحث ، ويتابع باختيار تسجيل الطلاب ، ويقوم بتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة ، وتسجيل طلب ، ومن خلال فقرات مقالنا تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالخطوات ، سنشرح لكم تفصيل كيفية التسجيل والتقديم مع العلم أنه سيبدأ 1 يونيو وينتهي التسجيل 30 يونيو للعام الدراسي 2022/ 2023.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالخطوات

في هذه الفقرة نتعرف علي طريقة التسجيل عبر رابط موقع دليل الخدمات العامة كالآتي :

في البداية ندخل علي الموقع الرسمي لديل الخدمات العامة بجمهورية مصر العربية PSM ” Public Service Map “. من أعلي الصفحة جهة اليسار نضغط تسجيل حساب جديد. ستظهر لك صفحة التسجيل وعليك بوضع بيانات ولي الأمر : الاسم الكامل – البريد الإلكتروني – كلمة مرور – تأكيد كلمة المرور – تحديد تاريخ الميلاد ،

رقم الموبايل – تحديد المحافظة – اختيار المنطقة داخل المحافظة – تحديد نوع صاحب الحساب. ثم نضغط علي المربع الخاص بالتحقق المرئي وأخيراً نضغط إنشاء حساب. بعد ذلك سيرسل لك رابط تأكيد التسجيل علي البريد الإلكتروني.

يتم تفعيل الحساب من الرابط المرسل ويتم تحويلك لصفحة البحث ومنها تقوم بالتسجيل للطالب كما بالفقرة التالية.

تقديم طلاب رياض الأطفال والأول الابتدائي

كما عرضنا بالفقرة السابقة كيفية إنشاء حساب ، نستكمل تقديم طلب التحاق الطلاب :

من أعلي الصفحة الرئيسية عند تفعيلك للحساب تضغط علي أيقونة بحث لتظهر لك صفحة البحث. في خانة ” إبحث عن خدمة ” نكتب التعليم. في خانة المحافظة نختار المحافظ التابع لها. من خانة المنطقة ” نختار المنطقة الجغرافية التابع لها أو المدينة “. ثم نضغط ابحث. ستظهر لك قائمة خدمات التعليم بالمنطقة المحددة. تضغط علي طلب الالتحاق بمدارس التعليم العام. تملأ البيانات المطلوبة بعناية. ترفق اي مستند مطلوب أو صورة للطالب أو الطالبة. تضغط تسجيل.

يتم مراجعة الطلبات وتحديد المناطق حسب الكثافات والتوزيع الجغرافي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالنسبة للأطفال

حددت وزارة التربية والتعليم المصرية مجموعة وثائق ضرورية لتقديم رياض أطفال للعام 2022:

صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل. اصل شهادة ميلاد مميكنة و عدد 3 صور ضوئية منها. صورة ضوئية لبطاقتي الرقم القومي للأب والأم سارية. شهادة ميلاد مميكنة وكذلك 3 صور منها. إيصال “غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم”.

يكون سن تقديم رياض الأطفال بداية من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم دون أي استثناءات ، وللعلم كذلك سن التقديم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

التسجيل من موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

مؤخراً ظهرت نتيجة الإعدادية لمحافظة القاهرة برقم الجلوس ، ويمكن تسجيل رياض الأطفال وأولي ابتدائي كالآتي :

يتم الدخول علي رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

نختار تسجيل حساب ولي الأمر.

سيتطلب منك وضع رقم بطاقة الرقم القومي والبريد الإلكتروني وأسم ولي الأمر.

يتم تفعيل الحساب فوراً.

نختار خدمات ولي الأمر ومنها تسجيل الطلاب.

ندخل بيانات الطالب ونحدد المنطقة الجغرافية ونسجل الطلب.

يتم التحقق من البيانات والتوزيع الجغرافي وأخطار ولي الأمر علي الموبايل المسجل.