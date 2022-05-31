رابط التسجيل لرياض الأطفال 2022 التربية والتعليم فتح التسجيل لأولي ابتدائي emis.gov.eg

رابط التسجيل لرياض الأطفال 2022، من أشهر كلمات البحث الآن بجمهورية مصر العربية، بالإضافة للبحث عن رابط التسجيل لأولي ابتدائي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد ورابط التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولي ابتدائي، بالإضافة لتحديد عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي أو kg 1، وحرص من موقعنا ثقفني على متابعة ونقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع بالعديد من الدول، فإننا نستعرض معكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي المباشر الذي حددته وزارة التربية والتعليم للتقديم، وكذالك أهم الشروط والمستندات المطلوبة وموعد بدأ التسجيل ونهايته فتابعونا.

رابط التسجيل لرياض الأطفال وأولي ابتدائي 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “emis.gov.eg“.

النقر على خدمات ولي الأمر.

أو الدخول على الرابط المباشر “parent.emis.gov.eg.

كتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

النقر على تسجيل دخول.

اختيار التقديم لرياض الأطفال أو أولي ابتدائي.

تسجيل بيانات الطالب كاملة.

موعد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولي ابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، بأن موعد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولي ابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، يكون بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، على أن يكون التقديم المبدئي إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه، وعقب إعلان نتيجة القبول يتم مراجعة المدرسة التي تم قبول الطالب بها وتقديم الملف الورقي.

شروط ومستندات التقديم لرياض الأطفال وأولي ابتدائي