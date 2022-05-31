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الاتصالات: توفير 130 خدمة للمواطنين على بوابة مصر الرقمية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:26 مساءً - قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توفير 130 خدمة في البوابة الإلكترونية بمصر الرقمية خلال هذا الشهر وستم  زيادتها خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضح العطار، أن الوزارة أنجزت الكثير من الربط البيني الذى يساعدني علي سحب البيانات من جهة إلى أخرى لتأدية خدمة معينة .
 
وأضاف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك خدمات تقدم في بوابة مصر الرقمية من جهات أخرى، موضحا أن عدد الخدمات المتاحة للجمهور من 30 إلى 35 %  ولكن هذه الخدمات أكثر استخداما وشيوعا بين الجمهور.
 
ولفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التحول الرقمي يساعد المواطنين في الحصول علي الخدمات ببطاقة الرقم القومي من علي بعد ، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات تعمل علي تحويل خدمات الجهات إلي خدمات المواطنين.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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