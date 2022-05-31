الاتصالات: توفير 130 خدمة للمواطنين على بوابة مصر الرقمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:26 مساءً - قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توفير 130 خدمة في البوابة الإلكترونية بمصر الرقمية خلال هذا الشهر وستم زيادتها خلال الفترة المقبلة.



وأوضح العطار، أن الوزارة أنجزت الكثير من الربط البيني الذى يساعدني علي سحب البيانات من جهة إلى أخرى لتأدية خدمة معينة .



وأضاف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك خدمات تقدم في بوابة مصر الرقمية من جهات أخرى، موضحا أن عدد الخدمات المتاحة للجمهور من 30 إلى 35 % ولكن هذه الخدمات أكثر استخداما وشيوعا بين الجمهور.



ولفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التحول الرقمي يساعد المواطنين في الحصول علي الخدمات ببطاقة الرقم القومي من علي بعد ، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات تعمل علي تحويل خدمات الجهات إلي خدمات المواطنين.

