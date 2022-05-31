نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات طب الأسنان بنات بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة لجان الامتحانات فى مادة القرآن الكريم (التحريرى - الشفهى) لطالبات الفرقة الثانية بكلية طب الأسنان بنات بجامعة الأزهر فى القاهرة.





وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على أسئلة الامتحان وتوفير المناخ المناسب للطالبات، إضافة لتواجد المشرف العام على المواد الإسلامية بالكلية. من ناحية أخرى، تفقد خضر مبنى الاختبارات الإلكترونية بفرع البنات للوقوف على سير العمل به، إضافة إلى إمكانية استثماره بديلا عن السرادقات فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بفرع البنات نظرا لكثرة عدد الطالبات.

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