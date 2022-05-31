محافظ أسوان: توريد 123 ألف طن قمح.. وتحرير 736 محضرا مخالفات تموينية

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسوان فى اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أشرف عطية - فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء- أنه تم خلال الاجتماع التوجيه بتكثيف الجهود والاستمرار فى توريد محصول القمح ضمن موسم الحصاد الحالى 2022، مع تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات للمزارعيين لتسليم كافة الكميات للشون والصوامع والبناكر من الأراضى المنزرعة والتى تصل داخل نطاق محافظة أسوان إلى 126.5 ألف فدان ستساهم فى توريد نحو 168 ألف طن حيث تم حتى الآن توريد 123 ألف طن تقريباً، مع استكمال الطاقة الإستيعابية لـ 3 صوامع من إجمالى 8 صوامع وشون وبناكر على مستوى المحافظة.
وعلى صعيد الحملات التموينية وتنفيذ التعليمات الرئاسية بأهيمة ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، أكد محافظ أسوان أنه تم تحرير 736 محضرا لمخالفات تموينية خلال الحملات التموينية بمشاركة اللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة.
وأوضح المحافظ أنه تم دعم 33 مجمعا استهلاكيا بالتجزئة و17 مجمعا للجملة بكافة السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، فضلاً عن التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض توفر السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب الاستعانة بمنظومة المتغيرات المكانية للإزالة الفورية لأية تعديات مستحدثة، حيث تم إزالة كافة أنواع التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالى 157 حالة بحوالى 50 ألف م2.
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