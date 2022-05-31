عوض تاج الدين : لم نصل إلى صفر إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة على برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، أن الوباء موجود، ولم نصل لـ صفر إصابات، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أنه تم الوصول لـ صفر إصابات.
ولفت إلى أن جدرى القرد هو مرض قديم وشديد، ويتسبب فى الوفاة ولكن بعد التطعيم تم القضاء عليه فى عام 1980، ولكن هذا الوباء ظهر من جديد ويبدأ بمشكلات فى التنفس.
وأشار إلى أن المرض يتنشر، وينتقل، ولكن نسبة الوفاة به قليلة، وكشف أنه حتى هذه اللحظة لن يتحول إلى وباء عالمى.
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