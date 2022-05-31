المفوض الأوروبى: مصر شريك رئيسى

جدة - نرمين السيد - وقال المفوض الأوروبى- على هامش زيارته الحالية إلى مصر- أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على تاريخ طويل من الصداقة.
وتابع: " أبدأ زيارتى الرسمية إلى مصر بعد توقيع اتفاقية التعاون بشأن مشروعنا القادم، محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان والتى ستفيد مليونى شخص".
واحتفل الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والحكومة المصرية فى وقت سابق اليوم الثلاثاء بتوقيع اتفاقية توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان بجنوب القاهرة.
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