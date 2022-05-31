عاجل- مسشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود جدرى القرود فى مصر

وأضاف تاج الدين -فى اتصال هاتفى مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، اليوم الثلاثاء، أن "مصر لديها خبرة كبيرة فى الأمراض الوبائية وكيفية وضع الخطط لمكافحتها".
وأوضح أن جدرى القرود مرض معد متواجد فى غرب ووسط إفريقيا وانتقل من القرود للبشر وتم رصد حالات منه فى بعض دول العالم، مشيرا إلى أنه لم تصل إصابات جدرى القرود فى العالم إلى مرحلة الوباء.
وحول الإصابات بفيروس كورونا، قال تاج الدين، إن "عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى مصر منخفض جدا ولا تماثل أعداد الإصابات فى أى مرحلة سابقة من موجات كورونا السابقة".
ورأى أن أعراض كورونا على المصابين فى الفترة الحالية بسيطة وأقل بكثير من الموجات السابقة للإصابة بفيروس كورونا.
ولفت إلى أن فيروس كورونا ما زال متواجدا على مستوى العالم ويجب أن نستمر فى اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المتواجد فى مصر بوفرة.
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