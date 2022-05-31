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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701207/زوجة-تامر-فرج-حياة-الممثلين-عذاب-وتعب-وممنوع-الراحة-وهو-بينزف

فاجئت زوجة الفنان تامر فرج، رانيا هاشم متابعيها والجمهور بكشفها المعاناة التي يتعرض لها زوجها بسبب عمله والتمثيل.

دوت الخليج يرصد معاناة الفنان تامر فرج

معاناة تامر فرج

نشرت زوجة تامر فرج متابعيها والجمهور بنشرها صورة للشاش عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: “دى حاجة مكنتش احب انى اشيرها”.

وأضافت: “بس ده الشاش على ضهر تامر فرج على العملية اللى عملها والجرح ماقفلش وبينزف ولازم اغير قبل ماننزل دلوقتى واول ماروح وبين المشاهد فى تغير لبسه علشان الدم ميطبعش على اللبس”.

واستكملت قائلة: “بس علشان تتاكدوا ان حياة الممثلين عذاب وتعب وممنوع الراحة لو فى شغل حتى وهو بينزف”، ويأتي بالتزامن مع تقديمه بطولة مسرحية الحفيد التي تقام على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

تامر فرج مسرحية الحفيد

يعرض المسرح القومى بالعتبة يوميًا عدا الأربعاء عروض مسرحية الحفيد برفقة الفنانة لوسى وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وكان قد روج الفنان تامر فرج للمسرحية.

وعلق الفنان تامر فرج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “زينب و حسين المحلاوى منتظرينكم الليلة الخميس ٢٦ الساعة ٩ بالظبط على المسرح القومى مسرحية الحفيد على المسرح القومى".

وفي سياق متصل، كان الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح قال إن الفرقة تستعد لاستقبال العرض المسرحي الجديد "الحفيد ".

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وأوضح أنه مأخوذ رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار وقال المخرج يوسف المنصور مخرج العرض، إن العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

مسرحية الحفيد عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، ويشارك في بطولة العمل كلا من لوسي، عادل عفر ، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، عابد عناني، تامر فرج ، يوسف المنصور، رنا خطاب، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد زينب العبد، محمود عبد الرازق.