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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701206/ريفي-لتمويل-المشروعات-متناهية-الصغر--مستقبلك-مضمون

تعتبر شركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر من أبرز الشركات التابعة لمجموعة سى آى كابيتال القابضة عن نمو متوسط التمويلات الشهرية المقدمة للعملاء، ويتزايد عدد عملاء شركة ريفى لتمويل المشروعات متناهية الصغر يوم بعد يوم، ويرصد دوت الخليج كافة التفاصيل عن شركة ريفى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والخدمات التى توفرها.

شركة ريفي

تتجه شركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر في الفترة الحالية إلى تمكين المرأة في المجتمع، والتقاعد مع البنوك لتقديم خدمات كثيرة، فاستطاعت الحصول على تمويل بقيمة 250 مليون جنيه من بنك HSBC لدعم السيدات أيضا، تأكيدا على دور المرأة فى دعم النمو الاقتصادى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه المرأة واهتمامه بتلبية احتياجاتها.

ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أوضح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ريفى أن شركة ريفي استطاعت تحقيقي قفزة في عالم القطاع المالي والمصرفي ودعم الآلف في تمويل مشروعاتهم، وتدرس أيضا الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر micro leasing بما يسمح بتمويل الأصول الرأسمالية والمعدات الصناعية أو الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ شركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغرأن المشروعات الصغيرة هى تلك المشاريع القائمة التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ما يتراوح بين مليون إلى 50 مليون جنيه، لذا تقوم شركة ريفي باختصاصاتها الشاملة على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.