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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701203/تراجع-غير-مسبوق-كيف-أثر-نهائي-أبطال-أفريقيا-على-إيرادات-الأفلام-بالسينما

واجه شباك تذاكر الأفلام التي تعرض في السينمات حاليًا، تراجع في الإيرادات وذلك أمس الاثنين بالتزامن مع نهائي أبطال أفريقيا.

دوت الخليج يرصد إيرادات الأفلام المصرية بالسينما

إيرادات الأفلام المصرية

تسبب نهائي أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي الذي فاز بالبطولة من خلاله الأخير، ضعف إيرادات شباك التذاكر السينمائي.

حيث واجه شباك التذاكر تراجع غير مسبوق حيث حققت الإيرادات أمس الاثنين 565,146 ألف جنيه، وذلك على أربعة أفلام هى "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي وروبي، وفيلم "زومبى" لـ على ربيع وحمدي الميرغني، وفيلم "العنكبوت" للنجمين أحمد السقا ومنى زكى وفيلم "فارس" للفنان أحمد زاهر وإيمان العاصي.

ويضم فيلم واحد تاني في بطولته بجانب أحمد حلمي وروبي، كلا من نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب عمرو عبد الجليل، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة ومحمود حافظ والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أبطال أفلام السينما

ويشارك في بطولة فيلم زومبي، كلا من علي ربيع، وهاجر أحمد وكريم عفيفي وحمدي الميرغني، وويزو، محمد أوتاكا، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين وعدد من ضيوف الشرف مثل عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

ويضم فيلم العنكبوت في بطولته كلا من أحمد السقا، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، منى زكى، ظافر العابدين، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وكان الفيلم آخر أعمال الفنان الراحل زكى فطين عبد الوهاب في السينما حيث توفى قبل أن يعرض ويشهد الفيلم ظهور عدد من ضيوف الشرف وأبرزهم محمد ممدوح، شيماء سيف، وشيكو والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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ويظهر في بطولة فيلم فارس عدد من النجوم بجانب الفنان أحمد زاهر وأبرزهم حسين فهمى وأحمد صفوت وايمان العاصي بجانب ملك أحمد زاهر ومجموعة من الفنانين الشباب، والفيلم تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز.