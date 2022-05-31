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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701201/مصطفى-فهمي-يطالب-شقيقه-حسين-فهمي-بإطلاق-النار-عليه-في-هذه-الحالة

كشف الفنان حسين فهمي عن مطلب شيقيه مصطفى فهمي عند قدومه على الزواج مرة أخرى، وهو أن يطلق عليه الرصاص.

دوت الخليج يرصد مطلب مصطفى فهمي من شقيقه بإطلاق النار عليه.

حسين فهمي ومصطفى فهمي

قال حسين فهمي خلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي: "مصطفى قالي لو سمعتني بتكلم عن الجواز أو قلت إني هتجوز تاني ارفع عليا المسدس واضربني بالرصاص، قلتله المسدس على المكتب أهو".

وتابع: "خلاص بقى هيعقل شوية والظاهر إنها جينات في العيلة لأني كنت زيه برضه وبنصحه يهدى شوية كفاية كدة".

حسين فهمي يكشف تفاصيل الدورة 44 من مهرجان كان السينمائي

من جانبه، كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري في الدورة القادمة للمهرجان.

وأكد حسين فهمي في تصريحات لببرنامج «The Insider بالعربي» عبر قناة دبي، أن تكريم سمير صبري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمر مؤكد حيث قال: «لازم يتكرم، سمير كان صديق عزيز».

وأَضاف: «ما جعل الأمر صعب هو أنني لم أكن متواجدًا في مصر وقت وفاة سمير صبري، فأنا قابلته ما أسافر، كنت بشجعه ومعنوياته كانت مرتفعة».

وتابع: «كنت أعلم بتدهور حالة الفنان سمير صبري وسألت الدكاترة وأكدوا لي أن الحالة صعبة».

كشف الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن بعض ملامح الدورة المقبلة الـ44 من المهرجان والتي ستكون الأولى له بعد العودة لرئاسته.

وقال في لقائه مع «The Insider بالعربي»: «اتفرجنا على أفلام أنا وأمير رمسيس مدير المهرجان وأندرو محسن مبرمج الأفلام، وقابلنا صناع علشان نكوّن لجنة تحكيم ليها قيمة ونجيب أفلام من ثقافات مختلفة».

وتابع: «كلمت ناس كتير من الفنانين العرب والأجانب وخاصة سينما آسيا زي الصين وكوريا وفييتنام دي سينمات مهمة الناس لازم تتفرج عليها».

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أسبوعين فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة فى فعاليات دورته الـ 44 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان .