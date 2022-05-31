مجلس أمناء الجيزة يكرم أوائل الإعدادية ويقدم هدايا عينية ومادية

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمحافظة الجيزة برئاسة المستشار بدوى علام رئيس المجلس، إقامة حفل تكريم لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وعددهم 99 طالبا وطالبة من مختلف الإدارات، كما قرر تقديم مكافآت عينية ومادية للمتفوقين تقديرا لتفوقهم وتميزهم، ووافق المجلس على تنظيم رحلة علمية للأوائل لزيارة 6 مدارس للمتفوقين فى الرياضيات والعلوم (ستيم).





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة المستشار بدوى علام، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة مدير مديرية التعليم بالجيزة أشرف سلومة حيث تم مناقشة مشاكل بعض المدارس بإدارتى البدرشين والعمرانية.

وطلب رئيس لجنة القيم بالمجلس أحمد هيبة، تفعيل دور الخدمة الاجتماعية فى المدارس لزيادة الوعى بين الطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال ندوات ترعاها مجالس الآباء والأمناء بالمداس والإدارات.

وقرر المجلس إطلاق حملة توعية لأعضاء مجالس الآباء والأمناء على مستوى المدارس والإدارات لتعريفهم بدور تلك المجالس فى دعم العملية التعليمية وليس تعطيل مسيرتها كما يحدث فى بعض المدارس نتيجة عدم معرفة الأعضاء بالدور الأساسى لهم.

وحذر وكيل الوزارة من استغلال أى عضو مجلس الأمناء على أى مستوى لنفوذه كعضو والتدخل فى التحويلات من وإلى المدارس أو تصنيع الزى المدرسى أو أية أعمال أخرى يتربح من ورائها، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت هذا الاستغلال وعدم اتخاذ رئيس المجلس الإجراء اللازم ضده سيتم حل المجلس كله باعتباره مشاركا فى الأمر.