نص كلمة ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع COP27

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة، إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم، ويتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بالمؤتمر، وتفاصيل تسجيل حضور كل المشاركين، وعددًا من كلمات الترحيب ومنها كلمة ترحيب للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وجاءت كلمة ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى:

تصادف استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فى الثلاثين عامًا التى تلت ذلك، قطع العالم شوطًا طويلاً فى مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكبنا، نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل، وتقييم آثاره بشكل أفضل، وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه.

بعد ثلاثين عامًا وستة وعشرين مؤتمرًا من اجتماعات الأطراف، أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعال، العلم موجود ويظهر بوضوح الحاجة الملحة التى يجب أن نتصرف بها فيما يتعلق بالتخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

فى عام 2015، اجتمع العالم وأظهر الإرادة لتقديم الحلول الوسط اللازمة التى أدت إلى الاعتماد الناجح لاتفاق باريس، اليوم وفى ضوء الرسائل الواضحة فى التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبعد COP26 فى جلاسكو، نحن مدعوون مرة أخرى للعمل بسرعة إذا أردنا حقًا تحقيق هدف 1.5 درجة، وبناء قدرتنا على الصمود، وتعزيز قدرتنا على التكيف/ وفى حين أن هذه بلا شك تعهدات كبرى.

مع وضع ذلك فى الاعتبار، تتطلع مصر وشعبها إلى الترحيب بكم جميعًا فى COP27 فى شرم الشيخ، حيث نثق بأن العالم سيجتمع معًا مرة أخرى، لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمى على الرغم من الصعوبات والشكوك التى تنطوى عليها وقتنا، أنا واثق من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، مما يدل على قصص النجاح الفعلية فى تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات.

أعتقد بشدة أن COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال، نظرًا لأن مصر الرئاسة القادمة لن تدخر أى جهد لضمان أن يصبح COP27 هو اللحظة التى ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ وحيث يتم ترجمة الكلمات إلى أفعال، وحيث شرعنا بشكل جماعى فى السير على طريق نحو الاستدامة، والانتقال العادل، وفى النهاية مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة.

مرحبًا بكم فى شرم الشيخ. مرحبًا بكم فى COP27.