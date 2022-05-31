قطار حياة كريمة يواصل العمل والإنجاز (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف تنفيذ مشروعات ضخمة على جميع المستويات والقطاعات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير الريف المصرى بجميع المحافظات. ففى الأقصر، يجرى استكمال إنشاءات المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بإسنا واستمرار إنشاءات مجمع خدمات المواطنين ومركز شباب النمسا، وفى محافظة المنيا يجرى توفير قطعة أرض بقرية كفر لبس لإنشاء محطة صرف صحى بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين ترعة الحواصلية، أما فى محافظة بنى سويف يتم استكمال العمل بمشروع الصرف الصحى لقرية البرانقة، ومد شبكة الغاز الطبيعى بقرى بنى قاسم، وفى محافظة الإسماعيلية تم إطلاقة قافلة طبية بقرية الأبطال وتقديم العلاج مجانا للمواطنين، بينما فى محافظة الإسكندرية فتم إنجاز 100% من مجمع الخدمات بقرية أبوصير، وفى محافظة المنوفية فيجرى استمرار أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بزاوية الناعورة.

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