وفاة المناضل السيناوى أبو ملفى عن عمر ناهز 78 عاما

جدة - نرمين السيد - ويعد المناضل السيناوى ابن قبيلة السواركة أحد الذين أدوا دورا وطنيا فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.
ونعت جمعية مجاهدى سيناء الفقيد، حيث أكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البطل أدى دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء.
وأشار "جهامة" إلى أن البطل عضو الجمعية، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة.
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