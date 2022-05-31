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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /701204/خالد-الجندى-خطأ-شائع-يقع-فيه-كثيرون-فى-هذه-الآية

تلا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى :"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"، موضحاً أن القرآن الكريم دائماً ما يشير إلى أن الدين الإسلامى أعظم نعمة من الله عز وجل لعباده.

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وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن دين الله عز وجل هو الذى وحد بين الأوس والخزرج بعدما كانوا في حرب طاحنة بينهما على مدى 120 عاماً، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز: "وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ"، وتابع: "لم يقل نعم بل نعمة بالمفرد وهو الذى يؤكد ان أكبر نعمة هى الدين الإسلامى".

اعتقاد خاطئ

وفسر "الجندى"، قوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"، هو يحدث الإنسان بالدين وما جاء عن النبى وليس بما يملك من أموال وعقارات، وتابع:" النبى جاء بالعلم وموضح للدين الإسلامي ولم يأتي من أجل توزيع الأموال والأطيان ولكن من أجل نقل العلم ولذلك حدث الناس بالعلم وليس بممتلكات في البنوك، وهذا خطأ شائع يقع فيه بعض الناس.

وفسر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى: "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ"، قائلا: "القرآن جاء من أجل السعادة وهو ضد الشقاء"، وتلى قوله تعالى: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ:"، وتابع: "رغم أن الحمد يكون في آخر النعم إلا أنه بدأ به في سورة الكهف لأنه يريد أن يبلغك أنه ليس بعد القرآن نعمة".

وتلا "الجندى"قوله تعالى: "وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، "وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، وتابع: "هنا الآيات تؤكد أن الحمد يكون في نهاية النعمة ولكن بدأ سورة الكهف بالحمد ليؤكد على أن القرآن ليس بعد القرآن نعمة".