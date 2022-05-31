انت الان تتابع تفاصيل خبر في اليوم العالمي للكف عن التدخين.. السجائر قتلت 11 فنان وهذه النجمة شربت 100 سيجارة في يوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /701199/في-اليوم-العالمي-للكف-عن-التدخين-السجائر-قتلت-11-فنان-وهذه-النجمة-شربت-100-سيجارة-في-يوم

دوت الخليج يرصد قصص النجوم مع التدخين

لعنة قضت على حياتهم

نبدأ بالفنانة زيزي البدراوي التي كانت قد كشفت في أحد الحوارات الصحفية لها أنها كانت تدخن بشراهة قد تصل إلى 100 سيجارة يوميًا على حد قولها، إلى أن رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بسرطان الرئة.

ومن جانبها الفنانة الجميلة زبيدة ثروت كانت قد كشفت السبب الحقيقي وراء مرضها بسرطان الرئة، وهو التدخين بشراهة وكان الفنان أحمد زكي عاني من نفس المرض حيث كان لا يرى دون السيجارة في يده وبعده الفنان الكبير نور الشريف الذي كان يكتم حقيقة مرضه إلى أن أصيب بمياه على الرئة وضعف في الأوعية الدموية بسبب جرعات زائدة من النيكوتين.

أما الساحر محمود عبد العزيز كان يلتزم بكافة التعليمات الطبية إلا الإقلاع عن التدخين، وقبلهم المخرج العالمي يوسف شاهين الذي ظل لآخر يوم من عمره يدخّن أكثر من 120 سيجارة، والفنانة معالي زايد عانت من سرطان الرئة حتى تمنّى لها المقرّبون الموت سريعاً وكانت تعرف بأنها الفنانة الأكثر شراهة في التدخين، وتنضم الفنانة الكوميدية الشهيرة سناء يونس للقائمة أيضًا حيث أصيبت بسرطان متقدّم في الرئة، ثم بفشل كبدي بسبب التدخين المفرط.

ومن جانبه الفنان خالد صالح أجرى جراحة في القلب لتغيير أوعية دمّرها التدخين، والراحل سامي العدل أضطر للخضوع لثلاث جراحات متتالية لتغيير شرايين القلب، كما كاد يقضي التدخين على الفنان القدير فؤاد المهندس بذبحة صدرية نجا منها بأعجوبة.

التدخين في السينما

يشتر أنه تجاوز عدد الأفلام التي ظهر فيها الفنان كمال الشناوي يحمل السيجارة حوالي 200 فيلم فكان يهوى التدخين في حياته الشخصية، وكان قد تحدث عن سر حبه للسجائر وظهوره بها، ويشار أنه في أحد المشاهد الحزينة التي يؤديها، طلب منه المخرج أن يشعل سيجارة تعبيرا عن حزنه، وكانت هذه هي السيجارة الأولى في حياته، وأصيب بعدها بنوبة سعال حادة.

وفيما يخص قصة التدخين مع الفنان الراحل فريد شوقي، قال في حوار سابق له: "كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما بدأت أدخن، والسبب في ذلك زميل في الدراسة اعتدنا أن نستذكر دروسنا معًا كل مساء وكنت وقتذاك طالبًا بمدرسة الصناعات، واعتاد هذا الصديق أن يحييني بسيجارة، وعندما أرفضها كان يصر علي أن أدخنها".

وتابع: "في النهاية كنت أشعلها وأدخنها وتتابعت السجائر واحدة تلو الأخرى حتى وجدتني بعد فترة لا أستطيع أن أؤدي أي عمل إلا مع شرب السجائر"، وبسبب التدخين كان يضطر لأن ينام نهار رمضان كله لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئًا دون أن تكون في يده سيجارة حتى إذا أذن المغرب للإفطار.

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وفيما يخص الفنان الكبير يحيى شاهين الذي حكى أنه عرف التدخين لأول مرة فى نهار رمضان ، بالرغم من أنه كان طوال حياته ومنذ طفولته حريصاً على الصيام، وأشار إلى أن زميلة ممثلة كانت السبب وراء تدخينه لأول سيجارة فى نهار رمضان، مشيراً إلى أنه حين كان فى بدايته ويعمل بفرقة فاطمة رشدى ، جلس أثناء البروفة يتطلع إلى بعض زملائه وهو متعجباً مستنكراً لأنهم كانوا يدخنون ويشربون القهوة فى نهار رمضان.وكان التدخين بدأ حكايته مع الفنانة تحية كاريوكا في ظروف غريبة ومأساوية، حيث كانت أول سيجارة بـ حياتها محاولة للتخلص من أثار الرطوبة التى تنبعث من حجرتها الضيقة في الطابق الأرضي من صالة بديعة مصابني في بداية حياتها.